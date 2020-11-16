內媒揭網絡虐貓產業鏈　施虐者不乏未成年人

內地近期接二連三發生虐待動物事件，施虐者雖受輿論口誅筆伐，卻往往逃過刑責。內地動保組織早前揭發一個虐貓「黑色產業鏈」，近期再受輿論關注，甚至稱為「動物N號房」事件，連日來盤踞熱搜榜前列位置。該些施虐者不但在網上出售虐貓短片，甚至接受「私人訂製」；有的施虐者聲稱單靠販售短片，月入已達4萬元（人民幣，下同，約4.8萬港元）。即使有網民舉報，施虐者卻以更血腥暴力的內容來回擊，參與者不乏未成年人。

內媒報道，動保組織志願者早前救助一些受傷的流浪貓時，發現牠們身上有被虐待的痕迹，有的爪子被剪掉，有的脖子被割傷。志願者順藤摸瓜，發現背後隱藏一個專門的虐貓組織，惟要加入該組織，就必須提供有本人出鏡的虐貓短片，且要定期更新。其中在今年4月被揭發在網上販售虐貓片的大學生范源慶，只是整條黑色產業鏈的中下遊，通過註冊帳號，自行攝製、販賣虐貓短片牟利，價格在數十至數百元不等。

然而處於黑色產業鏈上遊的帳號，往往手握無數虐貓短片，背後是成千上萬隻貓慘遭虐殺。其中尤以「舒克」臭名最為昭著，即使被多次舉報封號，仍不斷捲土重來。「舒克」公布的價目表中，包含了228段短片，詳細列出每段片的時長、售價，被虐小貓的品種、年齡，及具體施虐方式，當中最長達到82分鐘，片名為《史上生命力最強白貓》，意味着該貓死前遭受漫長而殘酷的折磨。

在網上，該些虐貓短片不斷被轉手倒賣，有些網站只需35元（約41.5港元）便可購買70GB的虐貓短片，有的更接受「私人訂製」，便顧客指定虐貓方式。有些施虐者甚至故意潛伏在一些保護動物的群體中，假裝領養和救助，尋找下手的對象。即使被舉報，施虐者往往只會囂張回應。知情人士透露，范源慶遭退學後，仍未有收斂，繼續虐貓。

志願者發現，該些群組中不少施虐者均十分年輕，有人聲稱只有10歲。部分人只是以盈利為目的，但更多人尋求掌控生命的快感。有施虐者聲稱，自己一開始是喜歡貓的，後來失手弄死了一隻小貓，體會到快感，從此一發不可收拾；有人聲稱「貓的叫聲很像嬰兒的哭聲，聽到貓被虐待的痛叫，會有種快感，甚至有人直言自己更想虐待嬰兒。