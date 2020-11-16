女子跳河輕生獲救　竟一腳踢恩人落水

浙江杭州市蕭山區一名50歲李姓女子，近日與丈夫爭執後，跳河輕生。警方接報到場後，乘上河道清理船欲把女子救起，豈料李女竟拒絕救援，更與警員發生拉扯，警員在僵持過程中，也跌落水中。岸上警員見情況危急，便奮力朝女子身邊游去，強行將其帶回岸上。李女獲救後情緒激動，竟一腳踢向毫無防備的警員，結果警員應聲下水，幸好他的同袍立即拋下救生圈，他才得以脫險。

警方指，事件發生在上周日（8日），城廂派出所在下午3時許接報，指李女疑似跳河自殺，警員遂趕至現場救援。當時，河水幾乎把李女的頭部淹過，她身旁剛好有河道清理船，船上人員嘗試對其施救，惟不獲李女理會。警員及後登上船，再次往李女身旁靠攏，更一邊勸說開導，一邊用手拉住女子，防止其沉入水中。但女子堅持尋死，誓不上船，警員在與其拉扯間亦跌進水中。岸上3名警員一躍而下，手抱救生圈，合力將營救女子。

因河堤落差較大，警員們只能用盡力氣將李女舉起，岸邊幾名隊員則幫忙往上拉，最終成功將她救起。但女子仍有牴觸情緒，「恩將仇報」將早已筋疲力盡的警員，踢回河中。幸好，該名警員在接過救生圈後脫險。為防止女子再作出過激行為，警員將她抬上擔架，並由救護車送往醫院。經了解，原來李女當日身體不適，在看醫生後與丈夫發生激烈爭吵，一怒之下跳河自殺。