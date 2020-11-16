院校高科技監控學生歸寢時間　批評學生「非法離寢」捱轟

「非法離寢」是一個近日在內地網絡興起的新詞，意即在規定時間內離開學校宿舍，違者會被校方通報處罰。內媒報道，河北秦皇島職業技術學院為了強加學生公寓安全管理，引入「智能歸寢系統」，統計學生歸寢信息，實時監控學生返回宿舍時間，違者會因「非法離寢」而被批評，惟此舉遭網民痛斥。「非法離寢」更令人聯想到「非法拘禁、非法集會、非法侵入」，有人質疑校方「法」、「規」不分，形容學生只是違反校規，卻被安上違法罪名。

一份顯示「XXX非法離寢」並標有具體時間的照片，在社交平台上引發熱議。有學生姓名下顯示「正常歸寢」，有人則顯示為「非法離寢」。有學生稱，自己只是戴了口罩而未成功進行人臉識別或系統識別錯誤，便被標示為「非法串寢」（走去別人宿舍）。這些違規的人會被放在校園大銀幕上公示一個星期。有網民批評，校方此舉是強行對他們進行監控，「這是把學生當成圈養的豬」、「高科技管理約束自由」；亦有人指，校方將「國法」、「校規」的概念混淆，質問「犯的是哪個法」、「這學校沒有法學專業嗎？」、「一個學校竟然敢立法」。

面對網民的批評與質疑，秦皇島職業技術學院沒有正面回應。該校學生工作部、信息中心僅透過學校官網表示，智能歸寢系統正處於調試階段，人員識別、顯示信息等內容可能有誤，工程師正在逐步完善系統。資料顯示，秦皇島職業技術學院位於秦皇島市北戴河區，是經國家教育部批准成立的全日制普通高等院校。