老師狠摔3歲童致其手指重傷 事後謊稱被門夾傷遭踢爆

安徽黃山市歙縣一名幼兒園女老師在課堂上狠摔一名3歲男童，令他手部重傷，惟這名老師卻對外謊稱男童手部是不小心被門夾到的，不料事後被揭發。園方周日（15日）回應，涉事老師已被停職，她事後曾被男童家長毆打。警方已介入調查。

受傷男童家長表示，本月6日收到涉事老師電話，得悉孩子的手指被門夾到受傷送院。家長趕到醫院時被告知孩子的左手骨折、骨裂，但因當地醫院沒條件進行相關手術，只好轉去杭州的醫院。杭州的醫院醫生稱男童傷勢非常嚴重，不似是被門夾傷的。

家長回到安徽後便到學校查看閉路電視畫面，發現孩子受傷當日竟然被老師抓起騰空扔出一米外，「小孩爬不起來了，跪在老師面前」，老師又連續幾次將男孩抓起推向門。這些畫面揭發涉事老師的謊言。

幼兒園園長表示，涉事老師在事發後未敢講實話，而他自己沒有去查閱閉路電視，園長承認自己失職。不過，園長強調園方事後第一時間將男童送院，處理方式得當，他指目前雙方未就賠償問題達成共識。

警方表示，將根據受傷孩童傷情鑑定情況和案件事實，依法處理。公安局和教育局介入調查後，園方已於上周六（14日）在歙縣網微信公眾號發布道歉信。道歉信指出，園方會承擔相應責任。