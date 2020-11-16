台治安史上最高　銀行職員監守自盜10年侵吞3億新台幣

台灣的台新國際商業銀行新北市中和分行的周姓理財專員，涉嫌利用職務之便，以協助客戶理財投資之名，利用空白出款單及親友帳戶，以蠶食方式侵佔客戶帳戶，10年侵吞達3億元新台幣（約8,050萬港元）。經行方報請刑事局偵辦，上周六（14日）將周姓疑犯拘留，偵訊後移送台北地檢署偵辦。

經警方調查，周姓理財專員自2010年6月間迄今，藉由推銷金融商品，包括基金、股票、債券及其他衍生的金融商品等，或是私下協助客戶投資，以方便業務作業為由，要求客戶於多張空白出款表單用印或簽名。他之後私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友的銀行帳戶內，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶，掩飾或隱匿特定侵佔的金錢來源。

刑事局專案人員搜證完備，見時機成熟後，報請台北地檢署指揮偵辦，並聲請核發拘票，於上周六（14日）派員前往新北市拘提周嫌到案，並查扣1輛汽車、25本銀行存摺、20張信用卡、12部手機、6張金融卡、5台筆記型電腦及文件等。經偵訊後，全案依業務侵佔、違反銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌先行解送台北地檢署偵辦。