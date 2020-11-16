居留證標「中國」籍　台留學生告挪威政府敗訴

台灣留學挪威的學生早前不滿當地政府將其居留證標註為「中國」籍，向法院提告，上周遭駁回。台灣的外交部周日（15日）對判決表示高度遺憾，又指已要求駐瑞典代表處人員向挪威政府表示抗議。

據「在挪台灣人國籍正名運動」在Facebook專頁顯示，自2010年以來，挪威政府陸續將當地台灣人標註為「中國」籍，當地留學生透過申訴或外交渠道一直無法解決，因此訴諸法律。惟案件經兩次審理均敗訴，留學生日前再提出上訴，仍遭挪威最高法院駁回。

台外交部副發言人崔靜麟表示，挪威政府將台灣留學生在當地的居留證標註為「中國」籍，是違反當事人權益的人權案件。然而挪威法院以本案不具實質損害為由，駁回留學生的起訴，台外交部不滿挪威法院於訴訟過程中，未能對受影響的台灣留學生提供出庭抗辯或後續救濟的機會，對此表達嚴正關切。

崔靜麟又指出，中國大陸經常以其市場作為武器，脅迫外國政府及企業對台灣矮化。他舉例北京曾於數年前因挪威頒贈諾貝爾和平獎給劉曉波，中止輸入挪威三文魚輸，認為這種經濟脅迫外交已引起國際社會關注，因此從去年開始，台灣政府已將類似案件提請歐盟關切，未來將持續透過相關渠道就本案積極交涉。

台外交部重申，台灣就不是中國一部分，將持續協助受影響的台灣留學生爭取應有權益，假如未來當事人決定將案件提告至歐洲人權法院，台外交部也將提供協助。