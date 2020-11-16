男教師與已婚女同事偷情2年　雙雙遭校方調職

被爆偷情的男女教師已被學校調離教職處分。

山西省太原師範學院一名男教師與另一名已婚女教師偷情長達2年，兩人的私密微信聊天記錄早前曝光，內容多涉及兩性之事，有網民直斥道德喪盡，人倫盡失。校方在本月9日公告給予兩人黨紀政紀處分，並調離教師崗位。

涉事兩名教師同於該校教育學院任教，其中王姓女教師於2018年結婚，並在2019年誕下一子。網傳微信聊天記錄顯示，該名武姓男教師在王女結婚前已開始與其發生關係，聊天的內容露骨，包括對二人過往發生關係的回憶，包括學校組織去青島出差，或在酒店開房，甚至在辦公室或車內等，都曾是發生不正當關係的場合和地點。聊天記錄更顯示，當王女懷孕期間，二人仍發生性關係。另於王某哺乳期間，她為了口服避孕藥，導致停止母乳餵哺。

內媒從知情人處得悉，太原師範學院教育學院辦公室一名負責人在談及此事時曾表示，校內教職員都知情，有人已向學校紀檢部門反映。

另記者輾轉聯絡到王女的丈夫，對方不願多談此事，但他表示妻子確有出軌。據其家人稱，王女的丈夫無意間從妻子手機得知其出軌一事，現在每天都精神恍惚，無心工作。其家人擔心他想不開，每天派人守着他。