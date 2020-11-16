丁怡銘失言辭職　麵店老闆否認發短訊打氣

台灣的行政院發言人丁怡銘，因早前誤指台北牛肉麵節冠軍麵店使用含瘦肉精牛肉，引發輿論。丁怡銘周日（15日）晚表示已向行政院長蘇貞昌請辭獲准，又上傳聲稱發自涉事麵店陳姓老闆的打氣短訊。不過麵店老闆周一（16日）表示，從未給丁發短訊或電話聯絡。

丁怡銘請辭獲准後，周一凌晨在Facebook發文稱，事發後獲蘇貞昌等黨友給予鼓勵，又形容自己與其他首長，自從疫情以來過着一天只睡5個半小時的生活，作為政府的彩妝師，「既然畫到走位，就不該成為大家的負擔」。

丁又上載據稱是來自涉事牛肉麵店「陳老闆」的打氣短訊，內容指明白事件是丁的「無心之過」、「被斷章取義」，希望事情過去之後會沒事。但發文不久，涉事牛肉店老闆突向台媒稱未曾向丁發知訊。另有台媒報道，發短訊給丁是涉事牛肉店老闆的父親，亦是麵店的始創人，但現時父親與兒子各自經營，而得獎的麵店是由兒子經營。

亦有台媒在電視節目中重提丁怡銘10年前，背着當時的妻子與嘉義女議員黃嫈珺發生婚外情，之後被妻子起訴求償，惟遭駁回，最終二人離婚。節目又整理出丁的撩女金句，極盡嘲諷之能事。