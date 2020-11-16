新冠肺炎：台增一宗境外輸入　專家料出境遊最快明年底

台灣周一（16日）公布新增一宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者是一名20多歲印尼籍女性，本月1日赴台工作，入境後前往集中檢疫所檢疫，上周六（14日）檢疫期滿接受採檢結果顯示感染，為無症狀感染個案。全台目前累計603人確診，當中511宗為境外移入個案。有專家表示，市民要出境旅遊，最快也可能要等到明年底。

台流行疫情指揮中心周一在記者會上表示，步入秋冬季，會加強對邊境、社區和醫院採樣檢測。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞稱，若醫院達到一定的目標會提供獎金。

邊境防疫措施方面，目前非台灣人士入境需持核酸檢測無感染證明。疫情指揮中心記者會表示，未來考慮增列採檢證明要求，台灣人及外地移民工入境時也需提供採檢證明。社區方面，則要求8大類場所有更嚴格的戴口罩規範，例如出入餐廳時必須戴口罩，僅在吃飯時可以除下口罩。受管制的8大場所包括醫療照護機構、大眾運輸、市場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等。

另疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎，周一接受電台節目時，被問市民甚麼時候才可以出境旅遊。他回答，想出境就要有疫苗，若疫苗推出愈遲，疫情控制就愈慢，出境的速度也就愈慢。目前北半球進入秋冬季節，疫情恐再升溫，如要出境遊玩，最快要等到明年底，甚至後年。