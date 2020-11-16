RCEP正式簽定　陳其邁：望台經濟部輔導廠商轉型

中、日、韓、澳洲、新西蘭與東盟10國周日（15日）正式簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），組成全球最大規模的自貿區。台灣高雄市長陳其邁周一（16日）表示，RCEP將對台灣工具機、製造業等傳統產業造成衝擊，希望台灣的經濟部能輔導高雄的廠商，以加速他們的轉型。

陳其邁表示，RCEP簽定會令全球產業供應鏈重組，台灣應該思考如何讓傳統產業往高階製造升級；同時，他表示相信經濟部會針對RCEP做好策應，也希望當局可以協助高雄的廠商加速數碼轉型，或建造半導體產業聚落；發展5G技術及人工智能園區。

另外，台灣的經濟部長王美花周一指，台灣因政治關係，難以加入RCEP，但台灣仍在世界貿易組織（WTO）的資訊科技協定（ITA）中，出口的50%至60%屬於ITA範圍的免關稅產品，而台美供應鏈關係繼續強化，她形容，台灣在經貿方面「這一條走不通，便走另外的路」。台灣的財政部長蘇建榮則認為RCEP對台灣的衝擊有限。

此外，歐盟中國商會長周立紅指，RCEP的簽署是為針對保護主義和單邊主義國家成立，為全球經濟復甦注入信心；他表示，目前中歐雙方將爭取年內完成中歐投資協定談判，希望早日談妥該項覆蓋19億消費者的中歐兩大經濟體內實現投資便利化和貿易自由化。