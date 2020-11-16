台行政院疑製文宣攻擊政敵　有違中立之嫌

台灣前行政院發言人丁怡銘因失言丟官，該院院長蘇貞昌被指一度護短，惟事情鬧大才棄卒保帥。近日有網民翻出蘇貞昌去年在Facebook的照片，指行政院有「網軍」專門製作文宣和修圖，供民進黨使用，民眾黨立委高虹質疑行政院做法有違中立之嫌。行政院秘書長李孟諺周一（16日）回應，行政院沒有側翼或網軍，文宣是供給執政黨立委作政策宣導及澄清假新聞。

蘇貞昌去年2月在Facebook上傳「蘇貞昌小編團隊」的辦公室照片，入鏡的6人小組，分別被冠上皇牌攝影、紅牌攝影、大牌導演、金牌剪接、王牌小編和路過倒茶等稱號。其中大牌導演正是丁怡銘。至於另一「王牌小編」、蘇的幕僚周家鴻，本月曾被爆在立法院媒體席上毫不避忌地製作文宣，與挺綠的網紅及社交網專頁分享，攻擊敵對政黨與媒體。

台灣民眾黨團周一召開記者會，質疑行政院聘任的機要人員準用《公務人員行政中立法》，但行政院的小編群明顯已違反該法第9條，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為，其中包括行政資源編印、散發、張貼文書或其他宣傳品等。該黨立委高虹安批評，由行政院人員製作不標明單位的圖文，再轉由網紅或匿名社交網專頁發表擴散，已是公營側翼。

在周一的立法院內政委員會會議，多黨立委紛紛提出質詢，行政院秘書長李孟諺回應稱，製作圖文目的是為政策辯護，但做法可以調整；若在野黨立委需要，也可提供。

會上民進黨立委沈發惠也表示，此事行政院做法值得商榷，有不對的地方，應該調查，不該護短。時代力量立委邱顯智也要求，行政院除提供過去製作過的圖文外，給哪些人的名單也要一併提供。李孟諺承諾兩周內會提供。