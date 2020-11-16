公司瞞報3死礦難　5負責人被拘捕

山西煤礦安全監察局近日公布，指山西煤炭運銷集團晉中紫金煤業公司，在今年年初停產放假、未批准復產期間，擅自組織巷道維修工作，期間發生頂板倒塌，造成3人死亡。隨後有關負責人蓄意瞞報事故。目前，該礦礦長、黨總支副書記、生產礦長、總工程師、安全技術總監等5人，被公安機關採取刑事強制措施。

通報指，今年2月23日，該礦業公司轄下的一個礦場中，發生頂板倒塌事故，造成3人死亡，經濟損失達889萬元人民幣（約1,061萬港元）。事故發生後，礦方蓄意瞞報，但遭當地媒體揭露，晉中市榆次區政府決定展開調查，並在3月8日確認該事件。

經調查認定，該事故屬於生產安全責任事故，事故原因是現場人員在無臨時支架保護的情況下違章作業，施工過程中頂板失穩冒落。當局指出，礦場安全監管不力，領導帶班下井制度形同虛設，在春節放假期間擅自組織作業。在事發後，礦方篡改文件，蓄意瞞報事故，經區政府核查後，認定負責人謊報事故的經過和原因。

最終，該公司多人被當局追究責任，5名主要負責人因涉嫌不報安全事故罪、重大責任事故罪被警方拘捕；另外有14人被建議給予黨紀政務處分；3人被給予行政處罰。