中國肥胖人口總數超越美國　學者警告：情況會愈來愈糟

一名在中國任職的英國科學家斯彼克曼，近日在廣東深圳出席「中國國際高新技術成果交易會」，指中國的肥胖人數已經超越美國。他認為問題非常嚴重，而且這種現象不會自然消退，指會變得「愈來愈糟」，他呼籲政府盡快採取行動。

斯彼克曼表示，雖然中國肥胖者佔總人口的比例不多，只有不到13%，但由於中國的人口基數較大，導致肥胖人數已超越了美國。而且，中國的學齡兒童的超重和肥胖趨勢也在逐漸增加。

斯彼克曼指，新冠肺炎正在消退，但肥胖症仍然會繼續惡化下去，不僅對人類造成危害，對經濟也會有影響；他認為要用科學方式解決這個關乎公眾健康的肥胖症問題。他指中國目前人口增加緩慢，但肥胖者增長卻非常快，將逐漸成為了社會問題。

另外，中國疾病預防控制中心研究指，國內肥胖者分布存在地域差異，當中北京男女的肥胖率位居全國榜首，分別為26.6%和24.9%，這意味着每4個北京人就有1個是胖子；而海南的肥胖率較低，只有4.4%的成年男性屬於偏胖。研究指現象可能與當地氣候相關，天氣炎熱導致南方人新陳代謝較快。而緯度高的地區由於天氣寒冷，代謝較慢，更容易導致肥胖。