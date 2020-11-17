女子在景區遊玩落水　61歲英國總領事跳水救人

內地一名年輕女子日前在重慶中山古鎮景區遊玩時不慎落水，一名白髮男子見狀迅速跳入水中將她救起。內媒報道，落水救人的男子是剛上任的61歲英國駐重慶總領事館領事史雲森（Stephen Ellison）。

事發於上周六（14日）。網傳影片顯示，女子因腳下踩滑，意外落入水中，她拚命掙扎，但由於水流湍急，她被沖到水中央，幾乎失去知覺。這時，一名白髮男子脫下鞋子，隨即跳入水中，將女子托起。同時，一個連接繩子的救生圈被扔向水中。白髮男子游向救生圈，在岸上民眾的幫助下，順利將女子救上岸。

英國駐重慶總領事館新聞官段新宇介紹，落水救人的是總領事史雲森。落水女子獲救後很快恢復呼吸和知覺，已無大礙。史雲森上岸後，當地村民為他找來熱咖啡暖身，並找來乾衣服替換。他感謝村民的照顧。

史雲森表示，事發突然，當時覺得這是應該做的事情，他沒有害怕，也沒感覺水有多冷，唯一擔心的是錯過救人時機。他指上岸後看到女子恢復了意識，便放心了。據悉，當日他獨自一人前往中山古鎮遊玩，這也是他第一次到重慶周邊遊玩。

史雲森周一（16日）正式擔任英國駐重慶總領事館總領事。他在中國生活和工作了長達9年，是一名具有30年豐富經驗的土木工程師，參與過港珠澳大橋建設，閒暇時喜歡搞藝術創作，熱愛滑雪和騎行，還獲得去年北京國際鐵人三項賽的年齡組冠軍。