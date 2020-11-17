台老翁手機錄影警員遭罰2000新台幣　法官：執法無肖像權

台灣花蓮一名七旬老翁，早前因拿手機對着警員錄影，而被其喝斥侵犯肖像權，警員以《社會秩序維護法》，對老翁罰款2,000元新台幣（約550港元）。老翁不服提出抗告。法官認為，公務人員在公開場所執行公務，並無隱私權或肖像權可言，更反告涉事警員故意犯搶制罪。

提出抗告的張姓老翁指出，他早前在花蓮火車站前遇到彭姓警員執勤，拿出手機錄影想要拍攝彭警的臂章，但遭到警員警告他侵害人格及肖像權。他因為拒絕當場刪掉影片檔案，還被彭警推撞3次，導致左手受傷流血，其後更遭到罰款處分。老翁表示，當時警員戴著口罩，他既沒有動手也沒講話，因此拒絕接受處分。他更指控彭警暴力相向，令其受傷。

法院核查了老翁拍攝的影片，發現警員不但要求老翁刪除手機中的影片，還命令對方不得離開，更多次擋路。法院認為，台灣並無任何法律禁止民眾在公開場所對執勤的公務人員拍照、攝影，因此判老翁抗告成功。法官更強調，老翁全程沒有試圖攻擊動作，彭警也沒有獲得任何法律授權得以要求刪除影片，加上他阻擋老翁離開，更造成對方受傷，行為已構成職務違法。