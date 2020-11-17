藝人直播帶貨被指「造假刷單」　簽約方：疑遭惡意攻擊

內地近年興起「直播帶貨」，不少商家會找藝人明星開直播賣貨。惟近日「汪涵帶貨疑似造假刷單（虛構營業額）」事件引發關注，有商家支付直開播費邀汪涵直播帶貨，單在本月6日一場直播中便獲得1,323張訂單，卻有1,012個退款要求，退款率高達76.4%，質疑當中涉及虛假交易。簽約方回應，大量退款行為屬惡意攻擊，平台已介入調查。

近日有網民在微信朋友圈稱，公司店舖本月6日參加了「銀河眾星直播機構」旗下藝人汪涵「順德專場直播」，開播費10萬元人民幣（約11萬港元），成交量相當可觀，不料之後卻收到逾千個退款要求，店舖更因此收到電商平台的虛假交易警告。同時，該貼文更稱當天直播其他順德商家也有同樣遭遇，銀河眾星公司未給出解決方案。

銀河眾星公司否認造假，並指公司只是幫某電商平台帳號做直播，沒必要刷單。銀河眾星工作人員表示，所有直播的佣金必須是真實成交後，商家才會付給直播帳號：「如果退貨後沒有真實成交，是沒有佣金的。」

銀河眾星上周四（12日）再發聲明指，自稱是品牌方工作人員發布朋友圈稱銀河眾星直播存在刷單，經了解，此人並非品牌方工作人員，且後續該發布者已經再次發朋友圈對自己的言論作出更正。聲明又指，直播過程中爆發的大量刷單後退單行為具有惡意攻擊的特徵，目前平台已經介入調查，合理懷疑是第三方以刷單為手段的不正當競爭行為。不過，具體攻擊源頭尚未清楚。