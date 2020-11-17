新冠肺炎：內地增15宗確診　暫停出現感染企業貨品赴華

內地周二（17日）公布新增15宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。據內媒統計，過去4日在6省區市10地分別出現冷凍食品受病毒感染的報告，中國海關總署表示，目前已跟有冷凍食品輸華貿易的109國家的主管部門進行溝通磋商，暫停出現員工聚集性感染企業的產品輸華，並加強風險監測。

自上周五（13日）至周一（16日），山東、陝西、河南、湖北、福和甘肅等地先後從冷凍食品外包裝樣本中，先後於新冠肺炎核酸檢測中顯示受感染。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前接受電視訪問時分析稱，新冠病毒在溫度愈低的環境，存活時間愈長。冷凍環境為病毒提供了比較好的生存環境，所以冷凍貨品運輸為病毒提供了遠距離傳送的載體。此外，各地加強對冷凍貨品的檢測監測工作，也是近期有被污染的貨物密集被發現的原因。

吳尊友提醒，其他涉及國外的貨品也要加強檢測，包括貨物的環境、外包裝，以至貨物本身，要做到逐批檢驗，增加抽樣比例。第二，要對傳送、運輸國際貨物的載體，包括集裝箱進行環境採樣；第三，對從業人員定期進行核酸檢測；第四，在管理方面，要加強行業監督管理，使得各項防控措施落實到位，同時加強從業人員的培訓，提高防控意識。

內地過去一日新增的境外輸入個案分別為四川6宗、上海4宗、廣東3宗，天津和山東各一宗；同日新增12宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計86,361人確診，當中4,634人病亡。