進口中國假認證口罩　法國男子遭罰4500歐元

法國一名男子今年4月到7月間從中國進口一批印上歐洲合格認證CE的口罩，轉售到羅訥河口地區，隨後被發現為虛假認證標識。案件於當地時間周一（16日）在馬賽刑事法院開庭宣判，裁定男子涉欺詐與欺騙性商業行為，罰款4,500（歐元，下同，約4.1萬港元）、緩刑1年。

被告在庭上表示，他以名下的會展公司「KF Diffusion」，從中國一間LED供應商入口該批口罩，再與附近市鎮政府洽談，其中向特雷鎮（Trets）政府出售1.15萬個口罩，總值近1.2萬（約11萬港元）。惟該批口罩並非外包裝所示的歐洲合格認證，檢察官認為被告作為入口商，有義務辨認商品的合規性。

法官表示，被告為增加說服力，將公司名稱由KF Diffusion改為「KF Medical」，另在商品包裝印上綠色的十字圖像。法官認為，過於美化，就會變成欺詐。被告辯稱受到中國供應商的欺騙，若沒有專家的鑑定，很難判斷認證標識是不是真，因而要求輕判。

另外，馬賽刑事法院同時審理另外一宗案件，一間進口電子煙的公司出售6.6萬個由中國供應商提供的假冒認證口罩，涉事公司主管初步被判罰款3,000元（約2.8萬港元）、緩刑半年。法庭將於明年1月11日作最終判決。