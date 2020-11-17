台灣遭排除於RCEP外　蘇貞昌稱衝擊不大

東盟與中國大陸、日本、南韓、澳洲和新西蘭等15國，周日（15日）簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），惟台灣被排除在外。台行政院長蘇貞昌周二（17日）稱，協議對台灣的衝擊不大。

RCEP簽定後成為全球最大的自貿區，當中東盟與大陸分別為台灣前二位主要出口國或地區，令外界關注可能對台灣造成危機。蘇貞昌周二到立法院備詢前表示，RCEP已談了10多年，台灣的政府和商界早已超前部署，而目前外銷的電子產品，有7成以上都是免關稅，「因此衝擊當然會有，但不是那麼大」。

蘇貞昌又稱，RCEP的簽定也凸顯出為何台灣一直致力加強台美間的經貿關係，因為台美之間的經貿往來高達2.43萬億元（新台幣，下同，約6,700億港元），同時美商在台灣投資超過7,000億元（約1,900億港元）。台灣要積極佈局走向國際，才是對台灣最好。

此外，蘇貞昌周二原定到立法院宣讀施政報告，但第10次遭國民黨所阻而無法進行，蘇對此表示可惜，又呼籲國民黨停止杯葛。另再被追問前行政院發言人丁怡銘請辭的始末時，蘇回應不必再講再寫有的沒有的，內心的自省才是改正。至於有網民認為丁怡銘誣蔑麵店售賣含瘦肉精牛肉，已違返《社會秩序維護法》，惟刑事局卻不受理。蘇僅稱刑事局獨立運作，他不評論。