女子不孕遭公婆丈夫虐待致死　家屬不滿刑罰太輕上訴

山東德州一名年僅22歲的女子，因不能生育和反應遲鈍，去年遭丈夫、家婆和家公嫌棄、毆打、虐待半年後死亡，期間更不讓她吃飯，導致營養不良暴瘦至30公斤。法院今年1月一審判決，3人分別判囚2年至3年不等。死者家屬不服判刑太輕而上訴，德州中院早前發還重審，將於周四（19日）在禹城法院開庭審理。

涉事女子方X洋自2018年7月開始，經常被張姓丈夫、家公和家婆毆打。家婆劉X英表示，方女與兒子於2016年結婚後，發現她的行為異常，聽聞有精神障礙，又在婚前與其他男人懷孕後流產，張家為娶媳婦欠債纍纍。張家人遂心生不滿，經常打罵方女洩憤，又將她鎖在家中，不讓其出門。

張姓丈夫表示，妻子不會煮飯，飯量大，「她不敢跟我們吃飯，後來到飯點乾脆不叫她，她一天一頓（飯）或兩頓」。直到去年1月31日，劉女發現方女呼吸異常，聯繫救護車到場，惟已無生命迹象。張家人被捕後向警方表示，方女死前仍遭丈夫打罵，用木棍毆打她的頭部、臀部、後背和腿部等，雙方拉扯期間，方女摔倒在地。

法院認為，張家3人經常對方女以打、凍、餓、禁閉等手段，給予對方肉體上和精神上的摧殘，導致她營養不良，全身大面積軟組織挫傷死亡，情節惡劣，他們的行為均已構成虐待罪，應予刑事處罰。惟3人被捕後如實交代犯罪事實，構成坦白和具有悔罪表現，遂從輕處罰，方女丈夫判囚3年，家婆判囚2年2個月，家公判囚2年、緩刑3年；另賠償方女家人喪葬費、誤工費等近4.3萬元人民幣（約5萬港元）。