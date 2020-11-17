商人20年前購別墅忘過戶　開發商趁機轉售賠千萬人民幣

上海有開發商將已出售的別墅轉售他人。

來自浙江的秦先生20多年前在上海買下多幢別墅，付清全款後未完成過戶手續便忽忙離開上海。2013年他回到上海原打算入住別墅，竟發現有人居住，泰先生一怒之下入稟法院起訴開發商。法院裁定開發商敗訴，需賠償秦先生共1,220萬元（人民幣，下同，約1,460萬港元）。

秦先生在上世紀90年代時，是一家民營企業的老闆，生意做得頗大。為了拓展業務，他更進軍上海，並在當地郊區買入多幢別墅，打算作辦公室之用。當年他以每平方米約3,000元（約3,600港元），共花276萬元（約330萬港元）買下6幢別墅，並將其中兩幢轉售予員工。

但不久後，秦先生的生意陷入低谷，為另謀出路，他於1993年離開了上海。20年後， 他重整旗鼓回到上海，卻發現開發商竟將其4幢別墅轉賣予他人。原來，秦先先當年與開發商簽訂轉讓協議後，只辦妥兩幢的過戶手續，餘下4幢還未完成過戶，開發商於是將別墅轉售。

秦先生起訴開發商，並按照別墅的市值向對方索償。法院一審判開發商敗訴，並需賠償秦先生共1,220萬元（約1,460萬港元）。開發商不服並上訴到中級人民法院。二審認為，秦先生在計算物業市值有相重錯誤，改判開發商只需賠償150多萬元（約179萬港元）。

秦先生再向人海市人民檢察院第二分院提出抗訴。該院認為，二審法院的裁決忽略了開發商的過錯，違背實體公平，案件其後由上海市高級人民法院再審，法院最終採納檢察機關的抗訴意見，並恢復一審的判決。