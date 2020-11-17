美軍提升潛艇戰力劍指中國　珍珠港船廠二戰後首次擴建

中美關係緊張之際，美國海軍計劃在夏威夷珍珠港海軍船廠，興建一座用於維修大型潛艇的新旱塢，並建造一座大型廠房，預計耗資20億至40億美元（約156億至312億港元）。分析指，美國海軍為了抗衡中國而提升太平洋地區攻擊潛艇作戰能力，因此啟動第二次世界大戰結束後首個擴建珍珠港船廠計劃。

珍珠港海軍船廠目前有4個旱塢，但4號旱塢用於維修水面艦艇；3號旱塢尺寸較小，無法容納長140米的最新型維珍尼亞級核攻擊潛艇。新一代攻擊核潛艇將於2030年代服役，較最新型維珍尼亞級核潛艇的體積更大；較舊型的洛杉磯級核攻擊潛艇於後年才停止建造，均增加對新旱塢的需求。

美軍軍報《星條旗報》指，海軍目前為一個長約198米的潛艇用旱塢和濱海廠房設施，起草環境影響報告。新旱塢選址3號旱塢附近，5月的通告顯示巨額合約有2個大型項目，包括1個佔地逾4.6萬平方米的廠房及1個旱塢。倘旱塢是封閉式設計，將是珍珠港首個有頂棚的旱塢。太平洋司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）估計，新旱塢採用封閉式設計，可能是為了躲避衞星監視。

美國海軍制訂「升級造船廠基礎設施計劃」，在20年內耗資210億美元（約1,638億港元）升級4大船廠的過時設備，珍珠港是首個獲准興建濱海廠房的船廠。海軍海上司令部表示，4大船廠需要重新配置，提高艦艇及核潛艇及時返回艦隊的能力。