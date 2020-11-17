美台經濟對話周五舉行　料雙方簽備忘錄確立合作機制

台灣的經濟部次長陳正祺周一（16日）傍晚率團前往美國，代表台灣出席周五（20日）舉行的第一屆「美台經濟繁榮夥伴對話」。陳透露，對話後雙方將簽署經濟合作機制諒解備忘錄。台外交部北美司長徐佑典周二（17日）也表示，希望透過確立新對話機制，讓兩地未來持續就全球經濟戰略布局進行更緊密、廣泛的合作。

陳正祺表示，這次討論範圍包括全球衞生醫療合作、科學研究與技術合作、5G安全網、供應鏈合作、能源、機械投資合作、及經濟婦權等議題，盼兩國可透過對話建立經濟合作夥伴關係，強化雙方在經濟繁榮的合作。他強調，這次是政府層級之間的對話，不會因政權交替而改變，也期待對話明年繼續。 至於對話會否觸及美國含瘦肉精豬肉售台的議題，陳正祺表示這不在這次討論範圍。

首屆「美台經濟繁榮夥伴對話」周五將在華府舉行，台經濟部長王美花表示，會議將在台灣周五晚上9時召開，至周六 （21日）凌晨結束，全程不對外開放。雙方討論重點料圍繞鞏固供應鏈議題，特別是在通訊和醫療領域，確保供應鏈安全，並在理念相近優先區域合作強化供應鏈的韌性。至於所謂理念相近優先區域則包括，印度、東盟，捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等。

另台行政院定調美台供應鏈合作，將從四大面向推動，分別為半導體、通訊、AI等尖端科技產業，綠色能源及創新產業、健康戰備產業及開發全球市場。兩地可透過貿易或互相投資，建立戰略夥伴關係，追求各自希望達成目標。