澳洲情報機關發宣傳片　警惕國民提防網絡間諜

澳洲安全情報組織（ASIO）與情報聯盟「五眼聯盟」合作，發起「連結前先想想」（think before you link）運動，ASIO周一（16日）在影片分享網站發布宣傳動畫，教育國民嚴防外國間諜利用社交網站，尋找和培養澳洲人成為從事間諜活動的潛在目標。

ASIO總監伯吉斯（Mike Burgess）表示，知道有外國情報機構通過社交媒體和職業網絡平台，專門對澳洲人下手，因為相信他們可能會交代敏感資訊，他稱：「就像我母親以前常説的，如果事情太好以至於讓人感覺不真實，那就很可能不是真的。」他提醒國民如果身份未明人士向自己提出很好的報酬，理應三思後行。

伯吉斯拒絕透露哪些國家，在網絡背後嘗試引誘澳洲人以接觸敏感資訊，但表示ASIO認為不止一個國家有這樣做。他還揭露當要求社交平台協助制止間諜威脅時，有部分不願合作。ASIO去年已警告，有敵對情報機關利用社交網對政商界下手，更有美國前中情局人員通過職業社交網LinkedIn被招攬。

此外，中澳關係持續緊張，中國外交部發言人趙立堅周二（17日）指出，原因是澳洲一些人固守冷戰思維和意識形態偏見，並採取一系列涉華錯誤言行，包括澳方公然違反國際關係基本準則，屢在涉港、涉疆、涉台等問題上錯誤言行；澳方又在拿不出證據下，污衊指摘中國對澳洲「干預滲透」；且澳方政治操弄疫情問題，推動所謂獨立國際審議等。

趙立堅強調，中方不願看到兩國當前關係面臨嚴重困難，但造成這局面的責任不在中方，澳方應正視癥結所在，客觀理性看待中國和中國的發展，切實秉持相互尊重，平等相待的原則，處理兩國關係。