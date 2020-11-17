陷26年冤獄無罪獲釋　男子索千萬人民幣國賠

內地再有冤案受害人向政府提出巨額索償。雲南省紅河州男子何學光，26年前在刑訊逼供下，承認用炸藥炸死一名同鄉男子，結果被判囚終身；案件今年重審後，才獲改判無罪。何計劃於周三（28日）向雲南省高院申請合計1,155萬元（人民幣，下同，約1,385萬港元）國家賠償。

案發於1994年4月2日，紅河州彌勒市西一鄉勒色村村民師占金等人，當晚前往鄰村接約會女子途中，遇上爆炸身亡。案發後，警方鎖定時齡24歲的何學光為疑犯，並於同年5月24日將其逮捕。

控方指，何學光曾遭勒色村村民襲擊，產生報復心理，案發當晚帶同炸藥和電筒前往該村，卻在案發地點與死者等人相遇，於是燃點炸藥並擲向對方，致師占金當場被炸死。1995年12月24日，紅河州中院一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

何學光雖曾上訴，但遭雲南高院駁回。何其後不斷申訴，強調自己不認識死者，案發時不在現場，更稱審訊期間遭毆打、罰跪、木棍壓腿等手段逼供。2018年11月，雲南高院決定重審案件，並發還紅河州中院重審。

案件於今年8月18日開庭，法院認為，原公訴機關指控何犯故意殺人罪的直接證據只有何的認罪證供，其餘證據只能證明何懂得爆破技術並持有炸藥、信管等物品，又認為何是因長時間疲勞審訊下作出認罪的供述，其真實性和合法性存疑，因而裁定指控何犯故意殺人罪的事實不清、證據不足，控罪不能成立，改判何無罪。

被關押26年5月的何學光，今年9月23日獲釋，以被關押時間計算，僅次於江西男子張玉環。內媒報道稱，何提出的賠償申請中，包括侵犯人身自由賠償金約335萬元（約401.8萬港元）、精神損害撫恤金約669萬元（約802萬港元）、侵犯健康權及後續治療費護理費合共50萬元（約60萬港元），近27年來的伸冤合理支出100萬元（約120萬港元），以及追回賠償給原告的款項連利息約1萬元（約1.2萬港元）。另何亦要求原案件承辦人在媒體公開道歉，恢復其名譽。