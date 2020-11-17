新冠肺炎：台增2宗境外輸入病例　患者分別從緬甸印尼入境

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（17日）公布，當地新增2宗境外輸入病例，患者為兩名30多歲和50多歲的台籍男子，分別自緬甸、印尼入境；前者曾與一名40多歲台籍女子在緬甸一同用餐，該女子已於9月17日入境時確診，全台灣目前累計605人確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，30多歲患者在今年3月到緬甸工作，9月6日起出現嗜睡、發燒、喪失嗅覺味覺等症狀，已在當地確診新冠肺炎，並於9月下旬解除隔離。他上周日（8日）入境時，主動申報上述病歷，上周五（13日）居家隔離期間，因咳嗽症狀加劇，獲安排檢測，並於周二確診。患者同機接觸者共4人，3人列居家隔離、1人未入境；5名機組成員列自主健康管理。

至於50多歲患者因工作原因，今年9月前往印尼，上周一（9日）出現咳嗽、味覺異常、呼吸不順、發燒、腹瀉及肌肉痠痛等病症，至周日（15日）入境時作檢測，於周二確診。患者同機接觸者有1人，未入境；21名機組人員列自主健康管理。莊人祥表示，該患者入境時，曾錯誤遞交血清抗體報告。

對於新冠肺炎疫苗採購事宜，莊人祥指當局已投放115.5億新台幣（約31.4億港元）經費，目標以每劑700元新台幣（約190港元）購買共1500萬劑外國生產疫苗，預計最快在明年中旬可為民眾接種。