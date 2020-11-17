新聞背後︰F16戰機屬台空軍王牌　再追加66架訂單

台軍一架F16戰機周二晚上在花蓮外海夜航訓練期間失蹤，引起輿論關注。自1997年台灣接收首架F16戰機後，F16戰機一直是空軍主力及「王牌」。台軍早前更簽署協議，向美國洛歇馬丁公司採購66架F16V戰機，成為美國總統特朗普上台以來的最大宗對台軍售。

資料顯示，F16「戰隼」戰機起初設計為一款制空戰鬥機，後演化為一款多功能戰機，在戰機世代上歸類於第四代戰鬥機。至1992年，時任美國總統老布殊批准向台灣出售150架F16，包括120架F16A及30架F16B，並於1997年正式交付。至2017年，台軍實施「鳳展計劃」，把部分F16A/B戰機進行改裝升級。

台灣一直希望求購新型F16戰機，惟美國小布殊政府及奧巴馬政府為免刺激北京，過去均拒絕台灣的要求，直至2019年8月，特朗普才批准對台出售66架F16V戰機。據報訂單包括56架單座F16V及10架雙座F16V，首架單座及雙座戰機，預計分別在2024年及2023年第4季交付。

F16V戰機由洛歇馬丁研製，「V」是指「VIPER」（蝮蛇），代表先進的航電能力，雖仍屬於第四代戰機，但與F16家族其他戰機相比，F16V安裝有F35戰機用的AESA先進雷達，升級了任務電腦，改進座艙，更換大推力發動機。尾翼丶腹鳍丶襟副翼等塗上F35同款隱身塗料，因而具有部分隱身效果，令戰場偵察能力提高220%，自我保護能力提高了180%。戰力方面，可同時鎖定20個目標，並執行對空、對海、對地的攻擊任務。