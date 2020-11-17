退休老師3年上訪逾百次　被控尋釁滋事罪

內地退休老師齊淑華，認為地方信訪部門一直未解決她的訴求，故在北京定居3年多期間，到國家信訪局登記上訪119次。但她每次登記都沒有留下地址及聯絡方式。當局認為齊的行為構成無理信訪、惡意登記，並以涉嫌尋釁滋事罪起訴。案件交由黑龍江哈爾濱市依蘭縣法院審理，齊在周日（15日）以視像形式出庭受審。

齊淑華女兒接受內媒訪問表示，母親現年61歲，曾任教哈爾濱市依蘭縣愚公鄉中學。自1998年起，她多次到縣、市、省級相關部門，舉報學校前校長，將丈夫的「轉公名額」私自給予其親屬。另外，又同時揭發村書記、鄉政府有關人員違法收取土地承包費、截留糧食補貼等問題。齊在2014年退休後，在2016年搬至北京與女兒同住。她認為國家信訪局能幫助她解決問題，因此每周都會登記上訪。

齊淑華在去年9月被警方帶走，及後被送返哈爾濱，依蘭縣公安局以釁滋事罪將其刑拘，更由依蘭縣檢察院提出起訴。起訴書顯示，齊在1998年至2004年間多次上訪，反映愚公鄉的土地以及經濟問題，縣政府先後責成相關部門調查，但齊不認同調查結果，決定進京上訪。檢察院指出，國家信訪局在2015年交辦依蘭縣教育局，作出信訪終結意見。

檢方稱，齊明知其信訪事項已被認定為「無理信訪」後，頻繁越級到國家信訪局惡意登記，更不留聯絡住址，行為已嚴重擾亂信訪場所秩序，浪費資源。她更借上訪為由，在公共場所起哄鬧事，遂決定以尋釁滋事罪追究其刑事責任。根據內地法律，尋釁滋事罪一旦罪成，可判處5年有期徒刑，若嚴重破壞社會秩序，更可能獲刑10年。