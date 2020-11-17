校方發布鄭永年涉性侵調查報告　予以書面警告

新加坡媒體早前報道，香港中文大學深圳分校講席教授鄭永年，涉嫌在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間，性騷擾一名女職員，而遭到當地警方警告，鄭當時曾通過律師發聲明否認指控。校方在周二（17日）公布相關調查結果，指目前未有證據證明鄭曾作出性騷擾，但他未經同意，強行擁抱當事人，故予以書面警告。

鄭永年現為香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長，他於今年9月被揭涉嫌非禮新加坡國立大學東亞研究所女職員，而遭到校方立案調查。新加坡媒體報道指，鄭共涉及2宗非禮事件，警方在今年4月底時已完成第一宗案件的調查工作，並發出嚴肅警告；而另一宗經警方調查後，表明「不會採取進一步行動」而結案。鄭永年在校方成立調查委員會後，以加入海外學府為由辭職，並否認指控。

校方周二指，沒有證據證明針對鄭永年的性騷擾指控屬實，但他在工作會議上，未經同意擁抱涉事女職員。經校方研判後，認為這行為在「專業環境下不合適」，亦違反了大學職員行為守則。根據該校規定，給予鄭書面警告，校方將會把此次內部調查結果記錄在案，並通知當事人。