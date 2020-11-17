美司法部稱「中國行動計劃」成果顯著　阻華違法活動

美國司法部周一（16日）表示，為應對中國對美國威脅而實施的「中國行動計劃」，在過去一年成果顯著。美國司法部長巴爾（William Barr）更表示，美方在反制中國的行動上，取得了重大進步。美方將繼續應對和阻止中國的違法和惡意活動。

美媒報道，「中國行動計劃」於2018年11月啟動，聯邦調查局等多個部門也參與其中。計劃目標包括對涉嫌從事商業秘密盜竊和經濟間諜活動的公司和個人，展開調查並起訴，以應對中國海外投資構成的威脅，反制中國的情報活動。司法部數據顯示，行動計劃啟動至今，共起訴5宗經濟間諜案件，及10宗與中國存在關聯的商業機密盜竊案件。

司法部指出，聯邦檢察官在過去一年中，以欺詐、虛假陳述、偷稅等罪名起訴10名美國研究機構的學術人員，目前已有3人認罪。該些被起訴的研究人員，多與中國的人才計劃有關。司法部國家安全司副檢察長亞當希基（Adam Hickey）指，中國利用人才計劃來招募可以獲得美國政府資助研究的人士，為中國共產黨的利益服務。

另司法部表示，美國在過去一年在反擊中國海外情報活動方面，也取得成功。當中，聯邦調查局今年起訴了6名隱瞞軍方背景、在美國學習的中國軍人。在去年11月，一名前中情局官員因合謀向中國提供國防情報，被判監19年；在今年8月，另一名中情局官員亦因相同控罪而被逮捕。此外，司法部還對8名中國「獵狐人員」提出起訴，其中5人更被逮捕。