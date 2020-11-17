警破3宗地下錢莊案拘101人　涉額逾1200億人民幣

國家外匯管理局表示，日前與警方在浙江破獲3宗地下錢莊案，拘捕101名疑犯，案件涉及多達14個犯罪集團。警方指，案件是涉及騙購外匯、非法買賣外匯、虛假出口農副紡織產品、虛開增值稅發票的複合型犯罪。初步估計，3案涉案總額超過1,200億元人民幣（約1,438億港元），凍結資金尚在統計中。

公安機關與外匯局在今年上半年發現，浙江有部分企業經營狀況異常，與境外企業存在不正常交易，而且貨物進出口記錄亦存在不合理情況。浙江義烏市警方指，市內一家外貿公司，向銀行購匯近300萬美元（約2,340萬港元），但警方發現該公司的貨櫃的進港口，位於東北三省，該保稅區陸運費用非常高昂，所運送貨品竟是帝王蟹，警方因而起疑。

經調查發現，犯罪分子借用進口付匯渠道，以「支付從保稅監管場所進境貨物」為名義，從銀行購匯獲取資金，層層流轉後，將外匯變成虛假出口的貨款獲利。警方指，不少犯罪集團亦以同樣方法，牟取不法利潤。

義烏警方成立7個工作組，抽派200多名警力，分赴廣東、廣西等7省展開收網行動。在首批集中收網行動中，共搗毀犯罪據點26個，成功逮捕過百名疑犯，凍結逾百個涉案銀行賬號，並扣查公司財務賬簿、現金和發票等證物。

疑犯被捕後供稱，集團會採取跨省運送現金外匯的方式進行操作，以躲避偵查，更通過地下錢莊非法買賣外匯。警方指，該些企業同時還涉及騙取政府補貼，以及出口退稅等違法行為，相關案件仍在追查中。

國家外匯管理局相關負責人表示，今年前三季度配合公安機關破獲地下錢莊案件近60宗，外匯局將繼續強化資金渠道監管，封堵地下錢莊資金通道，鞏固和提升打擊地下錢莊工作成效，切實維護國家經濟金融安全。