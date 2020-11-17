前銀行處長涉貪潛逃　9套房產遭法院沒收

中國農業銀行投資業務處前處長白靜涉嫌貪污、職務侵佔罪，2013年7月31日潛逃外國後，至今仍未歸案，被當局列為「百名紅通人員」之一。內蒙古呼和浩特市中級人民法院，周二（17日）一審公開宣判白靜貪污違法所得沒收申請一案，裁定沒收高度可能屬於白靜使用違法所得購買的9套房產。

法院經審理查明，白靜涉嫌在2008年至2011年期間，利用其擔任中國農業銀行投資業務處副處長、處長的職務便利，夥同他人操縱債券交易，套取國有資金轉入其實際控制的公司，非法獲利共計2億元（人民幣，下同，約2.4億港元）。及後，白靜以其中的1.6億元（約1.92億港元）在北京、海南三亞市購買房產，並登記在其親屬名下。檢察機關根據證據和查封情況，申請沒收其中購買資金為1.4億元（約1.68億港元）的9套房產，其中7套位於北京，2套位於三亞。

法院認為，有證據證明白靜實施貪污犯罪行為，並逃匿境外，被通緝一年後未到案。檢察機關申請沒收的9套房產高度可能來源於白靜實施貪污犯罪行為後，套取的國有資金購買，依法應當予以沒收，遂作出上述裁定。