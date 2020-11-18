警查滅門慘案發現案中案　疑兇6年前被殺

安徽馬鞍山市含山縣警方近日成功偵破一宗30年前的滅門慘案，在調查過程中竟發現案中有案，警方及後更連帶破獲一宗在浙江發生的兇殺案。警方指，該案疑犯凌某青在30年前殺害席某與其父母後，潛逃多年，警方遍尋不獲。直至日前，才找到凌某，但他早在6年前已被殺人分屍，令這宗「案中案」更加曲折複雜。

警方指，多年來一直在全國進行反覆排查，追蹤凌某的下落。直至今年10月中旬，警方才查出凌某身在浙江義烏，含山公安專案組立刻到當地調查。警方發現，凌某青冒充了江西上饒男子熊某毛身份，並在義烏工作。警方接着更查出疑兇早於2014年遭人殺害。經調查後，發現男子熊某飛將凌某青殺害，並棄屍荒山裏。

熊某飛向警方供稱，當年仍然在逃的凌某，曾經淪為乞丐，及後在其家充當工人。他供稱，凌霸佔了其母親，更將其帶到義烏打工。凌在2014年時，更強姦了他的妻子。熊得悉事件後，因受到凌某的恐嚇，而選擇了忍氣吞聲。他指出，當年凌曾向他透露，曾把自己的妻子及其家裏人殺害，揚言若熊某膽敢反抗，將殺其全家。之後，凌某青曾在吃晚飯時毆打熊某飛的兒子，熊心有不忿，趁凌睡着後，用錘子將他殺害分屍，並掩埋在義烏市郊外的一處荒山裏。

警方最終了解到案件的來龍去脈，更找出了凌某青的屍骸，成功偵破30年前的故意殺人案。而熊某飛亦因故意殺人，面臨法律的制裁。