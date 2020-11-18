警員盜用疑犯微信錢包消費　家屬領回部分款項

江西宜春市奉新縣55歲女子羅細妹因涉嫌開設賭場等5項罪名，遭銅鼓縣檢察院起訴。案件仍在審理階段，惟羅的女兒黃燕發現母親銀行帳戶內的金錢不翼而飛，從而揭發一名陳姓辦案警員監守自盜。目前，陳某已被刑事拘留，黃燕周二（17日）終從宜春高安市公安局領回部分款項。

內媒報道，羅細妹去年8月因涉嫌開設賭場被警方拘捕，至今年8月25日，銅鼓縣檢察院將案件起訴至銅鼓縣人民法院，羅被控參加黑社會性質組織、開設賭場、騙取貸款、容留他人吸毒及容留賣淫等5項罪名，至今仍被羈押在豐城市看守所。

惟黃燕發現，母親被羈押期間，銀行戶口內約9萬元（人民幣，下同，約10.8萬港元）陸續被轉移到微信帳戶，且部分用於花費，遂報警求助。警方今年9月通報，經調查，發現奉新縣公安局一名陳姓警員盜用羅的微信消費，案件已由宜春市公安局指定高安市公安局立案偵查，陳被刑事拘留。

黃燕透露，警方周二已退還約3.5萬元（約4.2萬港元）現金，為陳已用於消費的金額，至於微信錢包內餘款需未用於消費，但需待案件移交至法院後方可處置。