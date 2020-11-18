新冠肺炎：內地增8宗確診　搬運工接觸冷凍食品後染疫

內地周三（18日）公布新增8宗新冠肺炎確診病例，天津凌晨通報當地新增本地確診和無症狀感染個案各一宗，兩人均為天津海聯冷凍食品有限公司的搬運工人。山西則有冷凍牛肉包裝驗出病毒。

天津上述兩名工人曾一同接觸涉疫冷凍食品，兩人同於集中隔離醫學觀察期間，接受核酸檢測顯示受感染，目前正接受進一步流行病學調查。為防止進口冷凍食品受病毒污染造成疫情擴散，天津市周二（17日）針對該市進口冷凍食品制定新冠病毒預防性全面消毒衞生指南試行辦法，要求加強對重點場所環境、進口冷凍食品外包裝等進行預防性全面消毒，同時對運輸工具、大型農貿、批發市場等實施日常清潔消毒。

另山西太原市新冠疫情防控工作領導小組辦公室周二晚發通告稱，當地發現從鄭州運出的巴西牛肉內包裝箱3份樣本，新冠病毒核酸檢測結果顯示受感染；涉及的20件巴西牛肉已就地封存，未流入市場。所有接觸人員、同車貨物經病毒核酸檢測，結果均為無感染。

過去一日新增境外輸入確診病例分別為上海4宗，山西、遼寧和廣東各一宗；同日新增4宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計86,369人確診，當中4,634人病亡。