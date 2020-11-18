失蹤空軍機師搜救行動持續　涉事F16戰機停飛

台灣空軍一架F16A戰機周二（17日）從花蓮基地起飛後僅兩分鐘，便從雷達上消失，駕駛該機的空軍第5戰術混合聯隊第26作戰隊隊長上校蔣正志至今下落不明。台國防部徹夜搜救，有民眾深夜目擊搜救隊於海面投射照明彈。台灣的蔡英文總統周三（18日）下令全面停飛F16戰機並檢查，又要求空軍徹查事故。

蔡英文表示，搜救持續進行中，已要求所有單位不可放棄任何機會，並要求必須徹查事故原因，該負責就負責，該檢討就檢討。她又要求軍中各單位在救難的同時，要打起精神、堅守崗位。台國防部副部長張哲平則表示，F16停飛期間，相關任務會由經國號戰機執行，不會對相關戰備造成問題。

台國防部早前稱，失蹤戰機周二進行夜間例行訓練期間，於傍晚6時05分從花蓮基地起飛，傍晚6時07分於機場東北面8海里消失。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動，海巡署亦出動兩架直升機、5艘艦艇，加入搜救。

當晚深夜，有花蓮網民在Facebook上傳影片表示，目睹了太平洋外海上方出現火光。其後不少網民紛紛回應，指火光是搜救隊發射照明彈以便進行夜間搜救，而搜救行動至今仍持續。另有不少人在社交網發文留言，為蔣正志集氣祈福。