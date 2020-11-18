與華角力升級　美軍擬建新艦隊駐印太

中美軍事角力延伸至印度洋，美國海軍部長布雷思韋特周二（17日）表示，有意在印度洋與太平洋交界組建全新的編號艦隊（numbered fleet）第1艦隊（1st Fleet），並可能選址新加坡為基地，加強美軍在印太地區的影響力，應對區內的海上挑戰。

布雷思韋特當天出席海軍潛艇聯盟年度研討會時，表示中國在全球展示侵略性，在北極的影響力更是史無前例。他又稱，近日到訪遠東地區時，「所有盟友及夥伴均憂慮中方的進犯」，形容美國面臨1812年第2次獨立戰爭後的最大主權壓力。國防部官員透露，布雷思韋特數月前有組建新艦隊的想法，獲時任防長埃斯珀支持。

現時以日本為基地的第7艦隊，行動範圍分別是印度洋及西太平洋。布雷思韋特解釋，不能只能依賴第7艦隊，要尋求新加坡、印度等盟友合作，發揮更強大的震懾力。他透露第1艦隊基地可能設在新加坡，或以遠征的性質在區內巡航，但承認還未與代理防長米勒商討計劃，未來數周將到印度討論美印在印太地區的安全合作。

第1艦隊最初1947年誕生，行動範圍是西太平洋，並隸屬於太平洋艦隊旗下，直至1973年解散並由第3艦隊取代；軍方其後重新規劃第3艦隊在太平洋的行動範圍，進一步收窄至東太平洋，即國際換日線以東至美國西岸海域，同時擴大第7艦隊的角色。此外，為分擔第7艦隊的壓力，第3艦隊管轄的艦艇近年曾「距區」行動支援。

資料顯示，第7艦隊旗下第73特遣隊以新加坡為基地，負責管理在西太平洋及印度洋活動的軍事海上補給司令部船艦。美國軍事網站The War Zone認為，第1艦隊的運作方式可能參照2018年重建、負責北冰洋及北大西洋的第2艦隊，並沒有直接分配任何軍艦，反而是當其他艦隊的軍艦在其管轄範圍部署時，臨時指揮及控制它們。

中國海軍近年加強在印度洋的活動，除了在「非洲之角」吉布提建立海軍基地，支援在區內的海上行動，更不時有報道指中方計劃在馬爾代夫、斯里蘭卡、巴基斯坦建設新海軍基地。與此同時，俄羅斯總統普京周一（16日）批准，在東非蘇丹的紅海水域建立海軍後勤及支援基地，是俄方自冷戰結束後在非洲首個軍事基地。