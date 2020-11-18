台刑事局長西班牙媒體撰文　籲撐台參與國際刑警組織

台灣的內政部警政署刑事警察局局長黃明昭，近日在西班牙多個媒體撰文，指新冠疫情期間網絡世界亦面臨重大威脅，暗斥大陸黑客組織多番網攻台灣。他指，台灣希望與國際合作打擊網絡犯罪，呼籲外界支持台灣參與年度國際刑警組織大會。

黃明昭撰寫題為《打擊網絡犯罪，台灣不缺席》的文章，周二（17日）在西班牙電子媒體「金融世界」（Mundo Financiero）電子報及Radio Ya廣播電台新聞網刊出。文中提到網絡安全公司Check Point今年8月一份報告指出，全球與新冠病毒相關的釣魚網站與惡意程式攻擊，2月每周少於5,000次，但4月下旬已激增至一周逾20萬次。

黃明昭指出，台灣的防疫成效全球有目共睹，並積極推動各項政策，應對網絡攻擊與挑戰，加強培訓相關人才及開發資安產業創新技術；強調不論防疫及打擊網絡犯罪，台灣都不缺席。他又指，台灣警察有專責的科技偵查單位，專業的網絡犯罪偵查人員，並建立符合國際標準的數碼鑑識實驗室；認為網絡犯罪無國界，台灣冀攜手國際合作，共同打擊網絡犯罪。

文章暗斥，大陸的黑客組織近日利用自2008年出現的惡意程式TAIDOOR變種發動攻擊，不少台灣的政府機關和企業曾身受其害；而台部門每月遭境外網攻的次數更達2,000萬至4,000萬次，極為頻密。文尾指出，台灣願意分享經驗，讓網絡環境更安全，呼籲外界支持台灣以觀察員身份出席年度國際刑警組織大會，並參與國際刑警組織各項會議、機制及訓練活動。