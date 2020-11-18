英擬就DQ立會議員制裁中港官員　劉曉明批評違反國際義務

香港4名泛民主派人士被取消立法會議員資格（DQ），英國日前批評中方違反《中英聯合聲明》，並表示考慮制裁中港官員，作為回應的一部分。中國駐英國大使劉曉明周二（17日）出席網上會議時回應有關提問，批評英方違反國際義務，強調全國人大常委會關於香港立法會議員資格的決定合理、合法、合憲。

劉曉明出席英國中國商會、48間集團俱樂部、英中貿協、英中協會聯合舉辦的中共十九屆五中全會精神在線宣介會，發表題為《把握新機遇，注入新信心，開啟新征程》的主題演講，暗批美國大搞單邊主義、保護主義、霸權主義，鼓吹「新冷戰」和「脫鈎論」，威脅國際社會穩定和安全。

被問及英國外交部針對香港立法會議員問題，多次指摘中國違反國際義務和《中英聯合聲明》，中方將作甚麼反應時，劉曉明稱自己因涉港問題被英國外交部常務次官召見，已在會上向對方闡明中方立場。他批評，英國干涉香港事務和中國內政，就是違反國際義務的行為。

劉曉明指，中英關係面臨的一大問題是，互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政的國際關係基本準則遭到破壞，強調中方仍然重視中英關係，若政治互信受損，整體雙邊關係便會受影響。他呼籲英方珍惜來之不易的中英關係，與中方相向而行，共同推動兩國關係早日重歸正軌。