F16失蹤：台前軍官稱或與陸軍機擾台有關　陸媒斥卸責

台灣空軍一架F16A戰機周二（17日）在花蓮夜航期間失蹤，引起兩岸關注。台軍一名退役軍官批評，解放軍軍機連日「擾台」，不排除因此導致台軍加重負荷，言論引起大陸媒體反斥推卸責任。另外，台東縣長饒慶鈴就事件批評民進黨政府；台行政院長蘇貞昌則臨時取消周三（18日）的新竹行程。

台媒引述台軍已退役的蔡姓上校飛行員指，解放軍軍機飛入台空域的次數急增，不排除因此導致台空軍負荷增加，產生一連串影響，飛行員疲勞下容易產生「空間迷向」。另有台媒亦指，近日台海防空在打「車輪戰」，飛行員疲於奔命，身心處於前所未有的高壓狀態。但台灣前空軍副司令張延廷認為，涉事機師蔣正志飛行時數超過2,000小時，初步可排除人為及空間迷向等因素肇禍。

台東縣長饒慶鈴周二晚在Facebook發文，稱「我不願相信，才走了一位（上月駕駛F5E戰機訓練時墮海殉職的台空軍機師）朱冠甍又失蹤一架F16，我看這回妳會怎麼說」。惟其言論引起網民撻伐，質疑她消費今次不幸事件。饒慶鈴未有正面回應批評，但再發文稱：「讓大家的不捨、悲傷、憤怒成為未來強化國軍安全的力量！」

另外，台行政院長蘇貞昌考慮到仍未尋獲蔣正志，認為氣氛不宜，決定臨時取消周三前赴新竹的行程，他原定下午5時30分前往新竹東門市場視察產地標示試辦區。行政院秘書長李孟諺則指，蘇貞昌已指示相關單位，配合國防部全力搜救。