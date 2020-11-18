男子殺人罪成服刑22年　案件存疑點獲准重審

河南省周口市24年前發生一宗兇殺案，男子謝哲海被指因姦不遂殺死一名同村女子，案件經兩次審理，謝男被判無期徒刑。服刑22年後，他堅持自己無辜，並以「被刑訊逼供、誘供，證人誣陷」等理由持續申訴。至周二（17日）謝男終接獲通知，河南高院決定重審案件。

該案發生於1996年5月30日晚，周口市王姓女子返家途中遭人襲擊重傷身亡。負責此案的太康縣警方鎖定疑犯為當晚在現場附近看大戲、年僅25歲的謝哲男。案件資料顯示，警方認定家住太康縣的謝男，當晚深夜持偷來的鐵杆在路上埋伏，欲對路過的王女不軌但遭反抗，於是老羞成怒將對方打暈致死。

2000年2月29日，周口市中級人民法院一審裁決謝男故意殺人，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並賠償受害人殮葬和醫療費。謝哲海不服提出上訴，但遭河南高院二審駁回，維持原判。

入獄後，謝哲海仍堅稱自己無罪。經過減刑，謝男在2018年9月刑滿獲釋。去年，他向河南高院提出申訴但遭駁回，於是再向最高人民法院和河南省人民檢察院提出申訴。本周二，他的代表律師屈振紅收到來自河南高院於9月22日作出的案件再審決定書。

河南高院認為，原審認定謝男因強姦未遂持械殺人的證據不確實、不充分，符合再審立案條件。屈振紅認為，案中除了謝男的口供外，無客觀證據能證明他殺人。值得一提的是，在一審判決之前，此案曾分別被太康縣檢察院和周口中院以「事實不清，證據不足」為由退回。

太康縣人民檢察院退回案件時，曾註明要檢驗謝男衣服上的血漬。資料顯示，警方在破案時認定謝男犯案時身穿白色恤衫，但謝男作供時最先表示對白恤衫一無所知，其後才改口。而案發當日，曾與謝男喝酒的村民也表示當日未見他穿白恤衫。針對這一證據，警方始終找不到該件白衣，另在謝男的褲上也沒發現血漬。