英國歸還中國68件文物　追索歷時25年

國家文物局周三（18日）通報，中國政府經過持續25年的跨國文物追索行動，成功讓68件流失在英國的文物歸國。當局指，這次走私文物跨國追索行動是中英兩國在「1970年公約」框架下的成功例子。

1995年2月，英國警方向中國駐英大使館通報，在偵破一宗國際文物罪案過程中發現疑似中國文物。國家文物局於是派員赴英鑑定，並確認為走私中國文物。在國務院統一部署下，內地多個部門組成工作小組，通過執法合作、民事訴訟、協商談判等方式展開追索。1998年，案中3名主要疑犯分別與國家文物局簽署歸還文物協議，將3,000多件文物運回北京。案中另一名文物買家則拒絕參與協商，涉案文物一直被英國警方扣押。

今年1月，倫敦警方通知中國駐英大使館因買家去向不明，且扣押時間超過追訴期，該批涉案文物被界定為無主物，主動提出希望歸還該批文物。國家文物局其後代表中國政府正式提出返還要求，倫敦警方同意全部歸還。上月19日，中國駐英大使館專人護送該批文物到倫敦希思路國際機場，將文物運送回國。

經鑑定，該批文物中13件暫列為二級文物、30件為三級文物、25件為一般文物，種類包括瓷器、陶器、石器、銅器等，時間跨度從春秋戰國到清代。唐三彩七星盤、宋代青白瓷、元明石雕馬、一組四件元末明初青瓷梅瓶等部分文物，具有重要歷史、藝術和科學價值。