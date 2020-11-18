蛋殼公寓房東促解約　租客面臨斷水斷電及迫遷

內地長租公寓平台「蛋殼公寓」早前傳出倒閉消息，近日有數百人前往該公司的北京總部維權。據報前來維權的包括房東、租客，還有被拖欠工資的蛋殼公寓清潔及維修人員。有受害租客透露，很多租客遇上斷水斷電的情況，甚至被人迫遷。另有內媒周三（18日）引述知情人士指，房產公司我愛我家正和蛋殼公寓洽談接手事宜，進展順利，最終敲定的可能性非常大。

有租客向內媒透露，在他們的微信維權群中不只是北京，在上海、深圳、杭州和武漢等地也陸續有房東和租客要求與蛋殼公寓解約。這個群組短短兩天內從100多人增至逾420人，大部分都是與微眾銀行簽了租金貸的租戶。

化名楊小青的女租客指，房東上周五（13日）晚上門告訴她，蛋殼公寓從本月1日起至今仍未付房租，要求她半個月內搬離，不然就報警處理。楊女其後聯絡蛋殼公寓管家，但對方稱已離職，建議她先辦理退租，若蛋殼不倒閉或能退還押金，若繼續交租便可能變成純損失。但楊女後來得知，申請退租可能沒人理，即使成功辦理退租，仍面臨違約風險。

楊女又指，還有很多租客遇上斷水斷電的情況，不少人請假去排隊維權。她稱：「上個月清潔人員就沒再來了，還有一些管家都離職了，原來負責我的管家也一樣，說是因為蛋殼沒有準時發工資。所以去北京總部維權的人中也有一些是蛋殼公寓原來的員工。」

蛋殼公寓關聯公司紫梧桐（北京）資產管理有限公司上周四（12日）新增被執行人信息，執行標的約為572萬元人民幣（約677萬港元），是蛋殼公寓本月第3次成為被執行人。有業內資深人士指出，列為被執行人對企業的影響較大，一方面代表企業無償債能力，經營出現金流危機；同時亦影響企業的經營信用，令品牌形象受損。

與蛋殼公寓合作租金貸業務的微眾銀行周一（16日）發表公開聲明，建議客戶在已付租期間繼續居住，保障合法權益；但若客戶合法權益受到侵害，如被迫遷、斷水、斷電等，則建議通過法律途徑維權。微眾銀行表示，如客戶已被迫遷，該銀行將作出適當安排，盡量保護他們的權益。