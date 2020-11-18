美潛艇太平洋抗華　將配備新反艦導彈

美國近年加強反艦戰力，應對中國艦隊的海上威脅。美國海軍周一（16日）表示，加快在部署太平洋的潛艇上，裝載更多射程達1,600公里的反艦巡航導彈，同時正按照原定計劃，2025年在潛艇部署高超音速武器，作為常規快速打擊。

美國海軍潛艇部隊司令考德爾（Daryl Caudle）表示，面對中國擴大海軍的威脅加劇，美軍正為潛艇配備長程武器。他透露：「我們正增加攻擊距離及動能武器的效用，除了被視為秘密武器的長程魚雷外，已驗證具有一定程度距外能力的魚叉導彈也重返太平洋部署，同時加快取得海上打擊版的戰斧巡航導彈。」

海上打擊戰斧是美國海軍正研發的巡航導彈，它能透過追蹤模式或第三方的中段引導，攻擊移動的海上目標，預計2023年服役。美軍認為一旦與中國衝突，攻擊核潛艇將是王牌武器。惟隨着洛杉磯級攻擊核潛艇陸續退役，攻擊核潛艇總數將由現時50艘跌至42艘，所以計劃延長最多5艘洛杉磯級潛艇的服役期限。

另一邊廂，美國海軍戰略系統項目負責人沃爾夫（Johnny Wolfe）周二（17日）表示，在潛艇部署高超音速武器是海軍的優先事宜。海軍此前透露希望2020年代中前，在俄亥俄級巡航導彈核潛艇部署這款武器；至於新一代維珍尼亞級攻擊核潛艇，沃爾夫預計高超音速武器2028年前在該級潛艇具備初步作戰能力。