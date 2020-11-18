報告：美軍只能應對單一地區衝突　面臨中國全面威脅

美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）周二（17日）發布《2021年美國軍事實力指數》，評估美國面臨的威脅、美國軍事實力及全球作戰環境。報告指出，美軍目前只能勉強捍衞重要的國家利益，沒法處理兩個同時發生的重大地區突發事件；而中國大陸是美國面臨最全面的威脅，有關台灣及在其周邊海空行使軍事能力的聲明亦愈趨好戰。

該軍事報告指出，美軍在一些重要領域取得進展，但目前只能勉強滿足捍衞美國重要國家利益的要求；美國面臨的挑戰日增，長期的盟友有變，美國日益受債務所困，限制了其維持與利益相稱的力量。在過去一年，俄羅斯、中國、伊朗、北韓、中東和阿富汗的恐怖組織仍對美國利益構成實際或潛在威脅；美國重大利益所受威脅為「高」，為5個等級中的第2高。

報告認為，中國是美國面臨最全面的威脅，中國繼續實現軍事現代化和擴張，其在太空、網絡和人工智能方面的能力備受關注。解放軍繼續把勢力範圍和軍事活動擴大到鄰近地區以外，並展開更大規模及全面的軍演，包括在台灣附近的東海進行實彈演習，在南海進行積極的海空巡邏，報告評定這些行為屬侵略性，其日益強大的能力亦難以應付。而俄羅斯則是美國在歐洲利益的主要威脅，也是其面臨最迫切的威脅。

傳統基金會評定，美國陸軍、空軍和海軍陸戰隊的實力等級，在5個等級中屬第3高的「尚可」；海軍的評級為「尚可」，但趨向低一級的「薄弱」；核能力評級則為「尚可」，趨向於高一級「強勁」。而美國的總體軍事實力評級只為「尚可」，或有能力應對單一重大地區衝突，但沒能力處理兩個幾乎同時發生的重大地區突發事件。

該會亦針對歐洲、中東和亞洲三個地區評估作戰環境，認為歐洲地區對美國仍是一個穩定、成熟及友好的作戰環境，評估為5個等級中第2高的「有利」。中東地區則被指極不穩定，是恐怖主義的滋生地，評定為低一級的「中等」。亞洲的戰略環境非常廣闊，區內存在美國的長期盟友及對手，但在整體政治穩定、軍事基礎設施和美軍存在等方面仍對美國「有利」。