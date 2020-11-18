新冠肺炎：台增2宗境外輸入　患者自美國印尼入境

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（18日）召開記者會，指當地新增2宗新冠肺炎境外輸入病例。患者為一名30多歲的印尼籍女子和一名從美國入境的台籍男子，目前正接受住院隔離。台灣累計確診病例增至607宗。

指揮中心指揮官陳時中表示，印尼籍女患者在上周四（12日）到台工作，入境後乘搭專車前往集中檢疫所，及後出現出現喉嚨痛及全身痠痛，在周一（16日）因發燒、流鼻水經安排就醫採檢，並於周三確診。衞生部門已初步掌握個案接觸者共69人，列為居家隔離對象；另同班機12名機組人員及11名同車接觸者因有適當防護，列為自主健康管理對象。

另一名男患者長期居住美國，並於上周三（11日）返台，入境時無不適症狀，前往防疫旅館進行居家檢疫；上周四起陸續出現肌肉痠痛、頭痛、咳嗽及流鼻水等症狀，周一由衞生單位安排就醫採檢，至周三確診。目前已掌握接觸者共15人，為同班機座位前後兩排乘客，列為居家隔離對象。

另外，指揮中心宣布，自下月1日起實施秋冬專案，擴大提供核酸檢驗證明範圍。所有入境台灣或經台灣機場轉機者，不論國籍、身份或來台目的，登機前都要出示3日內的新冠病毒核酸檢驗報告。指揮中心表示，考慮到秋冬季除了新冠疫情外，亦有多種呼吸道傳染病盛行，擔心加重醫療體系負荷，所以將規定擴大至所有入境人士。

指揮中心亦規定台灣民眾在下月起，出入醫療院所、大眾運輸、消費、教育、休閒娛樂、宗教等8大類公眾場所時，需要佩戴口罩，經勸導不聽者，可罰款3,000至1.5萬新台幣（約830至4,150港元）。在這些場所內如有飲食需求，在保持社交距離或有適當阻隔設備下，可暫時取下口罩；至於人潮聚集的戶外場所，建議經營者管控人流。