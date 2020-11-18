台逾11萬人聯署反瘦肉精豬　農委會主委：尊重民眾意見

台灣明年1月起開放美國含有俗稱「瘦肉精」萊克多巴胺的豬肉進口，引起輿論爭議。消費者文教基金會周三（18日）在記者會公布，在不到一個月內已有逾11萬名消費者聯署，反對含瘦肉精豬（牛）進口。台農委會主委陳吉仲接受媒體訪問時表示，會尊重民間團體的意見。

消基會於會中宣布，自上月20日發動「嚴拒萊豬進口」聯署活動，截至周三上午9時，已有110,809名消費者參與，反映民眾對政府決定的憤怒和不安。該會表示，不少民眾希望參與下周日（22日）舉行的秋鬥遊行，預計會有2萬人上街。

消基會要求，政府應持續與美方談判進口非瘦肉精豬產品，並鼓勵各級民意機關依照地方制度法制訂嚴管含瘦肉精的牲畜產品。

另外，新北市政府公布，自周三起與團膳業者修改契約，規定含瘦肉精豬或再製品不得進入校園營養午餐，業者若被查獲違規使用來自海外的含瘦肉精豬，將遭重罰且及立即解除合約。

新北教育局長張明文指出，將要求學校的食材供應商採用台灣在地豬肉。而且，市內的團膳業者、自立廚房及學校，須在公告處、菜單及食材登錄平台等3大管道，列明餐點所使用豬肉及豬肉可食部位原料的原產地標示，充分揭露豬肉食材來源，讓家長們共同把關，保護市內40萬名學生的健康。