抗日劇《雷霆戰將》停播　中央政法委：內容輕佻傷害觀眾感情

內地抗日劇集《雷霆戰將》由於偶像劇元素太多備受質疑，該劇日前遭官媒發文斥不尊重歷史後，在網絡下架停播。中紀委及中央政法委相繼在周三（18日）表示，劇中除了服裝、化妝和道具有明顯漏洞，劇情亦令人質疑，強調拍攝抗日劇要對歷史負責，不能辜負當時浴血奮戰的軍民。

中紀委紀檢監察報周三發文，指《雷霆戰將》劇情有明顯漏洞，角色設置亦備受質疑。文中強調，「如果我們不以正確的歷史觀、價值觀來對待抗戰史，那麼這段歷史很可能被以訛傳訛」。中央政法委同日在微信公眾號指出，該劇內容輕佻，傷害觀眾感情，強調「對於這段浸透血與火的歷史（抗日戰爭），任何一絲一毫的輕佻都是對民族感情的傷害」，指若劇組蔑視民眾批評，最終只會被時代唾棄。

該劇本月3日首播，由多名年輕偶像明星主演，但一播出就爭議不斷、飽受輿論壓力。內地官媒周日發文，指該劇讓「八路軍戰士」住豪華別墅，主角幾乎都使用髮膠、髮蠟，把偶像劇的套路用在抗日題材上，是「劍走偏鋒」。貼文稱該劇背離歷史真實，誤導觀眾，無法洞悉歷史真相，無法真正了解革命先烈的英雄事迹。