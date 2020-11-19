日媒：王毅下周訪日　討論恢復商務人士往來

日本傳媒周三（18日）引述消息報道，中日兩國政府正就中國國務委員兼外長王毅，下周二至下周三（24至25日）訪日展開最後協調。外間預料，王毅會與日本外相茂木敏充舉行會談，亦將會晤日本首相菅義偉。這將是菅義偉擔任首相後，首次與中國政府要員會晤。

共同社報道指，兩國雙邊往來因為新冠肺炎疫情的應對措施而受限制，此次外長會談將主要磋商恢復商務相關人士往來。中日兩國曾計劃最快本月中旬讓此類人士往來兩地，但受日本的新冠肺炎疫情再次蔓延的影響，至今尚未成事。

日方指控中國海警局船隻屢次進入釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊海域；又認為中國早前公布的《海警法》草案容許中國對外國船舶使用武器，或會令在釣魚島周邊捕魚的日本漁船成為執法對象；日方考慮就上述這些方面，向中方傳達關切。

報道續指，王毅或會對日本主張的「自由開放的印度太平洋」構想表示警惕。中日雙方亦會就朝鮮半島局勢交換意見，日方將再次要求中國，為解決北韓綁架日本人問題提供協助。此外，預料中日雙方也會就促使《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）早日生效，商定合作事宜。