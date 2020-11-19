五眼聯盟促恢復被DQ立法會議員資格　華外交部：小心眼睛被戳瞎

香港4名泛民主派人士被取消立法會議員資格（DQ），引起國際關注。國際情報分享聯盟「五眼聯盟」的外長周三（18日）發表聯合聲明，對全國人大常委會通過有關香港立法會議員資格的決定表達嚴重關切，認為此舉是為了打壓所有批評聲音，會進一步削弱香港的高度自治及自由。

由美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的五眼聯盟外長在聲明中批評，中方此舉明顯違反其在《中英聯合聲明》下的國際義務，亦違反其對香港享有高度自治及言論自由的承諾。聲明指，這似是繼實施《港區國安法》、押後立法會選舉、起訴多名民選議員後，進一步打壓批評聲音行動的一部分。

5國外長呼籲中方停止削弱香港人選舉代表的權利，尊重他們表達正當關注及意見的渠道，以確保香港的穩定繁榮。他們期望中國負起其國際義務及對香港人的責任，呼籲中方三思針對香港選舉立法機關的行動，並即時恢復相關議員的資格。

中國外交部發言人趙立堅周四（19日）回應，對有關國家公然對中國內政的香港事務說三道四、指手畫腳，表示強烈不滿和堅決反對。他重申，全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法而作出有關決定，是堅持和完善「一國兩制」的必然要求，合法合理，不容挑戰。

他呼籲，有關國家應正視香港已回歸中國的現實，摒棄雙重標準，切實尊重中國主權，立即停止以任何形式干預香港事務及中國內政。任何對華施壓、損害中國主權安全發展利益的圖謀都不會得逞。他又強調，中國人從來不惹事、不怕事，若損害中國的主權安全發展利益，「小心他們的眼睛被戳瞎」。